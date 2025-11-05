Президент Болгарии наложил вето на закон о продаже активов «Лукойла»
В Болгарии есть вероятность возникновения дефицита топлива из-за возможного ухода «Лукойла»
Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на законопроект о продаже активов российской нефтяной компании «Лукойл». Решение было принято после одобрения документа депутатами Народного собрания 24 октября.
«Принятый закон ставит правительство в функциональную и оперативную зависимость от Государственного агентства национальной безопасности, что конституционно недопустимо», — сказал Радев, передает ТАСС. Основные возражения президента связаны с положениями закона, предусматривающими обязательный контроль Государственного агентства национальной безопасности за сделками с активами российской компании. Агентство должно было выдавать письменное заключение о возможности продажи активов перед совершением любой подобной сделки.
Ранее бывший министр окружающей среды и водных ресурсов Болгарии Юлиан Попов предупредил о вероятности возникновения дефицита топлива в стране в связи с возможным прекращением деятельности российской нефтяной компании «Лукойл». По информации Politico, Попов выразил согласие с мнением о том, что болгарское правительство «недостаточно подготовлено» к подобному развитию событий.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.