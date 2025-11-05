Логотип РИА URA.RU
Президент Болгарии наложил вето на закон о продаже активов «Лукойла»

05 ноября 2025 в 16:49
В Болгарии есть вероятность возникновения дефицита топлива из-за возможного ухода «Лукойла»

Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на законопроект о продаже активов российской нефтяной компании «Лукойл». Решение было принято после одобрения документа депутатами Народного собрания 24 октября.

«Принятый закон ставит правительство в функциональную и оперативную зависимость от Государственного агентства национальной безопасности, что конституционно недопустимо», — сказал Радев, передает ТАСС. Основные возражения президента связаны с положениями закона, предусматривающими обязательный контроль Государственного агентства национальной безопасности за сделками с активами российской компании. Агентство должно было выдавать письменное заключение о возможности продажи активов перед совершением любой подобной сделки.

Ранее бывший министр окружающей среды и водных ресурсов Болгарии Юлиан Попов предупредил о вероятности возникновения дефицита топлива в стране в связи с возможным прекращением деятельности российской нефтяной компании «Лукойл». По информации Politico, Попов выразил согласие с мнением о том, что болгарское правительство «недостаточно подготовлено» к подобному развитию событий.

