Mash: самолет «Победы» готовится к аварийной посадке в Москве
05 ноября 2025 в 17:01
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Авиалайнер авиакомпании «Победа» совершает экстренную посадку в Шереметьево Воздушное судно Boeing 737, выполнявшее рейс по маршруту Махачкала — Москва, готовится к аварийной посадке в аэропорту Шереметьево. Причиной экстренной посадки стала неисправность в зеленой гидравлической системе самолета. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
