ФК «Урал» обыграл «Челябинск» в уральском дерби

05 ноября 2025 в 20:55
Голом отметился Мартин Секулич

Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Екатеринбурге футбольный клуб «Урал» одержал победу в первом за семь лет уральском дерби, которое провел против «Челябинска». Матч 14-го тура Лиги PARI закончился со счетом 1:0, сообщили представители «шмелей».

Единственный гол забил 26-летний хорватский нападающий Мартин Секулич на седьмой минуте. После этого было всего несколько опасных моментов как у ворот «Урала», так и у «Челябинска».

Таким образом, «Урал» вернулся на первое место турнирной таблицы с 17 играми, в которых победил 11 раз. «Челябинск» остался на седьмом месте.

Этот матч стал первым за семь лет уральским дерби с момента ликвидации пермской команды «Амкар». Екатеринбуржцы играли дерби с пермяками в Российской премьер-лиге с 2013 по 2018 годы. Однако после закрытия пермской команды «шмели» фактически остались без соперников на Урале.

