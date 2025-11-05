ФК «Урал» обыграл «Челябинск» в уральском дерби

Голом отметился Мартин Секулич Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Екатеринбурге футбольный клуб «Урал» одержал победу в первом за семь лет уральском дерби, которое провел против «Челябинска». Матч 14-го тура Лиги PARI закончился со счетом 1:0, сообщили представители «шмелей».

Единственный гол забил 26-летний хорватский нападающий Мартин Секулич на седьмой минуте. После этого было всего несколько опасных моментов как у ворот «Урала», так и у «Челябинска».

Таким образом, «Урал» вернулся на первое место турнирной таблицы с 17 играми, в которых победил 11 раз. «Челябинск» остался на седьмом месте.

