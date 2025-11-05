За неделю до финала: участницы «Миссис Бизнес Екатеринбург» посетили неизлечимо больных детей. Фото
Фото: Размик Закарян © URA.RU
За неделю до финала (состоится 16 ноября 2025 года) несколько участниц конкурса «Мисс и Миссис Бизнес Екатеринбург — 2025» посетили областной детский хоспис, находящийся в столице Урала на улице Агрономической. В учреждении под постоянным наблюдением врачей пребывает 35 малышей (всего в регионе на учете состоит 1100 неизлечимых ребят). Участницы привезли в хоспис полотенца, пеленки, подгузники, фруктовые пюре, рассказала корреспонденту URA.RU директор конкурса Мария Сорокина.
«У нас откликнулись поддержать идею восемь участниц [из 20-ти]. Мы привезли по просьбе фонда („Первый детский хоспис“, что помогает организации) самые необходимые вещи: пеленки, подгузники, средства гигиены, — что нужно сейчас, на первое время. Потому что финансирование у организации не полностью государственное», — объяснила Сорокина.
Елена Рудакова сама также является главой одной из благотворительных организаций
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Поэтому постоянно нужна помощь во многих вещах. Сорокина добавила, что в будущем сделают такие выезды участниц на постоянной основе.
«Очень рада, что мы сюда поехали. Это один из самых душевных проектов конкурса. Нужно, чтобы как можно больше людей знали о том, как важно помогать другим. И в финале конкурса я буду как раз говорить о благотворительности, о помощи другим», — рассказала участница «Миссис Бизнес Екатеринбург — 2025», глава креативного агентства Елена Рудакова. Посетовав, что нужно было с собой взять и шарики, а не только нужные вещи, чтобы поднять настроение малышам.
«Мисс и Миссис Бизнес Екатеринбург» проходит в столице Урала в четвертый раз. Победители дальше будут представлять город на федеральном уровне. Принимают участие в конкурсе представительницы бизнеса, которые в финале презентуют свои проекты, в том числе социальные, делятся своим творчеством и увлечениями. Часто итогом конкурса становятся разные бизнес-коллаборации.
Марина Сенаторова рассказала о хосписе и фонде
Фото: Размик Закарян © URA.RU
