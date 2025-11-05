«Пятерочка» стала официальным партнером ХК «Автомобилист»

Партнерство позволит поддержать ХК «Автомобилист» и сделать домашние матчи настоящим событием для уральских болельщиков Фото: пресс-служба «Пятерочки»

Официальным партнером хоккейного клуба «Автомобилист» в сезоне 2025-2026 годов стала торговая сеть «Пятерочка». Подписание соглашения состоялось перед матчем свердловской команды с клубом «Торпедо». Как сообщили URA.RU в пресс-службе «Пятерочки», партнерство объединит лояльных покупателей торговой сети и фанатов спорта.

«Для нас это партнерство — взаимовыгодное объединение: мы можем напрямую выйти к болельщикам, а клуб — привлечь активных и заинтересованных покупателей „Пятерочки“. Вместе мы создаем больше возможностей, в том числе интересных проектов для поддержки спорта и здорового образа жизни», — рассказала руководитель управления маркетинга ТР «Волга» торговой сети «Пятерочка» Анастасия Саломатникова.

Партнерство позволит поддержать ХК «Автомобилист» и сделать домашние матчи настоящим событием для уральских болельщиков. В рамках сотрудничества уже стартовали разнообразные маркетинговые активности. Одной из них стало открытие на домашнем матче «Автомобилиста» интерактивной бренд-зоны «Пятерочки» с тематическими играми, конкурсами и призами в виде мерча, созданного вместе с клубом. Также все, кто совершал покупки в магазинах сети на 650 рублей и более, могли на месте зарегистрировать чеки и поучаствовать в розыгрыше мерча, а также джерси с автографами игроков.

Стороны совместно продвигают идеи активного образа жизни и правильного питания. «Для нас важно, чтобы партнеры клуба разделяли нашу любовь к хоккею и желание радовать болельщиков. Мы уверены, что партнерство станет взаимовыгодным и принесет пользу и клубу, и болельщикам, и городу», — рассказал директор хоккейного клуба «Автомобилист» Максим Рябков.













