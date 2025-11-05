Деревянный конструктивизм Екатеринбурга: что скрывают уникальные коттеджи на Большакова

На Большакова за деревьями прячутся памятники архитектуры Фото: Илья Московец © URA.RU

На улице Большакова в Екатеринбурге сохранились уникальные образцы советской архитектуры — коттеджи 1945 года постройки. Эти здания представляют собой редкий пример конструктивизма в дереве и являются свидетелями послевоенной эпохи. Несмотря на статус памятника архитектуры, судьба этих домов остается под вопросом, а условия жизни в них далеки от современных стандартов. Подробнее о необычных коттеджах в центре города — в материале URA.RU.

Архитектор Рейшер и его наследие

Автором проекта жилого комплекса на Большакова стал архитектор Моисей Рейшер, чье имя хорошо известно жителям Екатеринбурга. Именно этот инженер-строитель приложил руку к созданию знаменитой «Белой башни» на Уралмаше — одного из символов конструктивизма города.

Моисей Рейшер известен екатеринбуржцам как создатель «Белой башни» Фото: / Wikipedia / Добросовестное использование

В 1945 году по проекту Рейшера на улице Большакова появились четыре двухэтажных коттеджа из бруса. Эти здания стали воплощением архитектурных идей послевоенного времени, когда советское зодчество искало новые формы жилищного строительства.

Архитектурные особенности послевоенных коттеджей

Каждый из четырех коттеджей был построен с учетом функциональности и эстетики. С каждой стороны располагалась по две квартиры — на первом и втором этажах, всего четыре в доме, а входы были организованы с двух сторон.

Архитектурный облик коттеджей отличался продуманностью деталей. Слуховые окна на крыше, просторные веранды с большими окнами, изящная деревянная резьба — все эти элементы создавали гармоничный образ. Возле каждого здания был разбит палисадник.

Коттеджи отличаются тем, что являются единственными примерами деревянного конструктивизма Фото: Илья Московец © URA.RU

Уникальность архитектурного ансамбля

Комплекс на Большакова демонстрирует характерную тенденцию советского зодчества послевоенного периода. В те годы активно развивалось малоэтажное строительство, при этом архитекторы заимствовали элементы из архитектуры усадебных домов начала XX века.

По сути, коттеджи на улице Большакова представляют собой единственный сохранившийся пример конструктивизма в дереве в Екатеринбурге. Это делает их особенно ценными с точки зрения архитектурного наследия города. Деревянное исполнение в сочетании с принципами конструктивизма — редкое явление в советской архитектуре.

Утраченное наследие: судьба двух коттеджей

Из четырех построенных зданий до наших дней сохранились полностью только два. Первый дом был снесен в 1990-х годах, когда комплекс еще не получил статус памятника архитектуры. Второй коттедж наполовину сгорел в 2016 году. В 2023 году мэрия Екатеринбурга искала подрядчика для его реконструкции и готова была вложить 1,5 млн рублей, но здание и по сей день стоит заброшенным, а о пожаре напоминает лишь оградительная красно-белая лента.

Некоторые дома еще сохранились, но встретить здесь жильцов практически невозможно Фото: Илья Московец © URA.RU

Жизнь в памятнике архитектуры

Несмотря на почтенный возраст зданий и их статус памятника архитектуры, в одном из сохранившихся коттеджей — на Большакова, 82, до сих пор живут люди. Однако условия их проживания далеки от современных стандартов комфорта.

Жители дома сталкиваются с бытовыми трудностями, характерными для построек середины XX века. Туалет находится на улице, что особенно неудобно в суровые уральские зимы. Квартиры отапливаются печками, требующими постоянного ухода и заготовки дров. Еще одной проблемой является отсутствие централизованного водоснабжения: чтобы получить воду, людям приходится ходить на уличную колонку.

Статус памятника архитектуры

Комплекс признали памятником архитектуры регионального значения в 1991 году. Из-за этого любые изменения в зданиях требуют согласования с органами охраны культурного наследия, что создает дополнительные сложности для проведения ремонтных работ.

Сгоревший дом обнесли лентой Фото: Илья Московец © URA.RU

В августе 2025 года провели историко-культурную экспертизу. В ней указано, что на Большакова, 84 рекомендуется исключить пребывание людей в доме и на придомовой территории, потому что дом находится в аварийном состоянии. Также указывалось, что требуется разборка и демонтаж обгоревших элементов конструкции кровли, обновление дополнительных опор стен.

Перспективы сохранения архитектурного комплекса

Компания «Зиппер» в 2024 году взяла в аренду здания на Большакова, 84 и 86. Но и в них никаких работ проводить нельзя, пока не будет сделана экспертиза. Будущее еще одного коттеджа также остается неопределенным. Для его сохранения необходима разработка комплексной программы реставрации с привлечением бюджетных средств или частных инвесторов.