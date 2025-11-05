«Высший бал — майонезу»: замглавы Роскачества о том, какая Свердловская область на вкус

Елена Саратцева отметила высокое качество свердловского майонеза Фото: Илья Московец © URA.RU

Мед, сделанный в Свердловской области — один из лучших в стране. Хороши и молочная продукция и, конечно, майонез. Последний совсем скоро может получить высшую награду Роскачества — Знак качества. Какой еще продукцией славится регион, как свердловские коровы конкурируют с альпийскими и какие есть претензии у ревизоров к местным производителям, рассказала в интервью URA.RU заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

- Елена Александровна, можно ли по вкусу отличить продукцию того или иного региона страны? И у какого, какие особенности?

Конечно, да! Например, есть такое понятие, как башкирский мед. Он отличается на вкус. У него есть горьковатый привкус. Точно так же, как молоко альпийских коров отличается от молока коров Свердловской области. Настолько насыщенный вкус. Даже у той продукции, у которой невысокий уровень жира. Она очень яркая, узнаваемая.

Продолжение после рекламы

Это говорит о том, что даются коровам полноценные корма. Свердловские животноводы не скупятся инвестировать в это. И настолько эта база полноценная, что вкус корма порой оттеняет молоко и молочную продукцию региона.

Также мне очень понравились яйца гиганты Свердловской области. Они, действительно, самые большие и этим отличают.

То есть супер-XXXL яичница глазунья – это еще одно характерное для Свердловской области блюдо.

Ну и, конечно, нельзя не говорить о традиционном русском хлебе, рецепт которого для каждого региона свой.

- А наш знаменитый свердловский майонез? Действительно ли он является одним их лучших в России? В чем его секрет?

Действительно. Свердловский майонез неоднократно попадал в исследования Роскачества. Он получил высший балл 5.0. Тем самым был продемонстрирован не только отличный ароматический вкус, но и отсутствие консервантов и красителей. А их иногда вносят в продукт, чтобы продлить срок годности. Предприятие не использует добавки, которые стабилизируют все, и за счет этого вкус у майонеза получается очень яркий и окрашенный.

Хотелось бы пожелать производителю, чтобы он подал заявку и получил российский Знак качества.

- У свердловского майонеза нет Знака качества?

По какой-то причине не получил еще. Но, уверена, это очень скоро произойдет.

- Что нужно сделать, чтобы получить Знак качества?

После завершения исследований, мы информируем производителей о результатах. Если товар набрал наивысший балл, компания может подать заявку на сертификацию, чтобы получить право маркировки продукта российским Знаком качества.

Что включает в себя сертификация? Определение уровня локализации, что товар полностью делается из российских ингредиентов и на территории страны. Это значит, что длительное время (срок сертификации составляет три года) можно будет получать продукт стабильного, высокого качества. На предприятие приезжает инспектор органов по сертификации. Он проводит аудит состояния производства. После этого органы по сертификации выносят решение о присвоении стандарта качества.

При этом инспекционный контроль проходит каждый год. Качество товара перепроверяется. Так как мало увидеть производство, нужно убедиться, что в реализацию поступает продукт такого же качества, как и год назад. Отмечу, что не все товары проходят этот инспекционный контроль, поэтому количество их ежегодно меняется.

- Роскачество периодически проводит исследования рынка по той или иной продукции. Попали ли в фокус-группу свердловские товары? Если да, то, что удалось выявить?

У нас более 140 товаров попали в фокус исследований. Это в основном пищевая продукция, продукты питания, но была и непищевая, — школьная форма, средства личной гигиены. Семь исследованных товаров получили высший балл и были отмечены российским Знаком качества. Это молочная продукция, а также мед.

Продолжение после рекламы

Попали в фокус внимания Роскачества 140 товаров региона, Фото: Илья Московец © URA.RU

Мед — это вообще уникальный продукт. Потому что с одной стороны он производится малыми формами (фермеры). Пчеловоды — это всегда малые и средние предприятия. Но с другой — компания, которая занимается медом у вас в области, не только смогла показать достойный уровень в регионе, но и успешно занимается экспортом. Можно сказать, что качество этой продукции признано не только в России, но и за рубежом.

- Что касается меда, — это очень удивительно. Лидерами в стране всегда были Алтай и Башкирия. Очень приятно, что свердловские производители тоже обрели свой Знак качества.

Это говорит о высокой организации производства. Надеюсь, предприятие скоро сможет конкурировать со знаменитыми международными брендами.

- На сайте Роскачества представлен ряд продукции, произведенной в Екатеринбурге и Свердловской области. Как они вошли в ваш топ?

Товары отбираются путем исследований. Попадают только те, что популярны у потребителей. Нет смысла тратить средства налогоплательщиков, а все финансируется за счет федерального бюджета, то есть фактически мы с вами являемся заказчиками, на продукцию, о которой никто не знает. Поэтому попадают в исследование лидеры продаж не только в регионе, но и в крупных федеральных центрах или в онлайн-торговле.

Производитель не может повлиять на результаты испытаний. Он даже иногда не знает, что они проводятся. Поэтому потребитель здесь защищен от возможных маркетинговых уловок. Если товар фальсифицирован и некачественен, очень важно потребителю узнать настоящую правду.

- Что в основном нарушают производители и как с этим идет борьба?

Меняются экономические условия производства из-за сложной экономической ситуации. Поэтому основное выявляемое несоответствие в местных товарах — это все-таки фальсификация, то есть стремление сэкономить. Конечно, с одной стороны, мы понимаем производителя, с другой стороны, это недобросовестная конкуренция. Почему нужно экономить за счет, прежде всего, потребителей? То есть, недовкладывая какой-то ингредиент, умышленно изменяя состав, подменяя молочный жир пальмовым маслом, мы эти деньги берем у потребителя. Наверное, это тоже неправильно. Потому что потребитель — это наша самая незащищенная категория.

Ну и если говорить о добросовестной конкуренции, то тут много маректинговых способов, которые мы сегодня, к сожалению, не фиксируем. Например, — это даунсайзинг, когда объем упаковки тот же, но вес товара меньше. 100-граммовый шоколад становится 90-граммовым и так далее. Здесь нет обмана потребителя. Так как честно выносится об этом информация на маркировку продукции.

Продолжение после рекламы

- Перед Новым годом Роскачество традиционно занимается проверкой мандарин. Что чаще всего с ними не так?

Мандарины лучше покупать в торговых сетях Фото: Илья Московец © URA.RU

Прежде всего, приобретайте мандарины в торговых сетях, в магазинах. Потому что там товар 100% имеет легальное происхождение. То есть у него есть все необходимые сопроводительные документы. При приобретении мандаринов на улице с развалов высок риск получить нелегально ввезенный товар. А значит, в мандаринах может быть превышено содержание пестицидов. А это может иметь негативное влияние на наш организм.