Сийярто: Будапешт примет Путина и Трампа, если они подготовятся к встрече
Сийярто выразил надежду, что если встреча Путина и Трампа пройдет в Будапеште, то она принесет мир в Центральную Европу
Фото: Официальный сайт Президента РФ
Венгрия согласна организовать встречу президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа, если обе стороны будут к ней готовы. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции, посвященной предстоящему визиту премьер-министра Виктора Орбана в Вашингтон.
«Венгрия готова принять мирный [российско-американский] саммит в Будапеште, если подготовительная работа [c обеих сторон] будет успешной», — сказал Сийярто. Его слова приводит ТАСС.
Также глава венгерского МИД выразил надежду, что будущие переговоры между Путиным и Трампом завершатся достижением договоренностей между лидерами России и Соединенных Штатов, что позволит восстановить мир в регионе Центральной Европы. Кроме того, Сийярто отметил, что вопрос урегулирования украинского конфликта станет ключевой темой предстоящей встречи Орбана с Трампом в Белом доме, запланированной на 7 ноября.
Ранее стало известно, почему американская сторона отменила встречу президентов России и США в Будапеште. Причиной стала слишком жесткая позиция Москвы. Об этом написала газета Financial Times. По данным издания, через несколько дней после телефонного разговора Путина и Трампа Россия передала Вашингтону меморандум с условиями прекращения огня. Источники Financial Times сообщили, что Москва требует от Киева отдать территории, сократить численность армии и гарантировать, что Украина не вступит в НАТО, пишет 360.ru.
