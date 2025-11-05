Пермский ученый рассказал, как наблюдать самую лучшую комету года

Небесный объект продемонстрирует необычайно высокую яркость Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Жители России 8 ноября получат возможность увидеть уникальное небесное явление — комету C/2025 A6 (Леммон). Следующее ее появление ожидается лишь через тысячу лет. В этот день космический объект достигнет максимальной яркости, что позволит наблюдать его без использования специального оборудования. Специалист Пермского Политеха рассказал URA.RU о том, где искать комету на небосклоне и почему она считается главным кометным событием 2025 года.

«Речь идет не о впервые обнаруженном объекте, а о динамически старой комете с чрезвычайно продолжительным периодом обращения. Анализ ее орбиты свидетельствует о том, что предыдущее сближение с Солнцем произошло приблизительно в VII веке нашей эры. Примечательно, что гравитационное воздействие Юпитера в апреле 2025 года незначительно скорректировало ее траекторию, уменьшив период обращения примерно до 1155 лет. Следующий раз землянам удастся наблюдать ее только в четвертом тысячелетии», — отметил специалист по астрономии Пермского Политеха Евгений Бурмистров.

Исследователь отмечает несколько важных факторов, обуславливающих статус C/2025 A6 как главной кометы года. В первую очередь, она демонстрирует необычайно высокую яркость. В день приближения звездная величина кометы составит порядка 4,5–5, что означает отсутствие необходимости в поиске открытой местности с безупречно чистым горизонтом. Иными словами, она будет видна большинству жителей России.

