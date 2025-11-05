Пермяков предупредили об учениях по беспилотной опасности

Логотип РИА URA.RU
Минтербез: в Пермском крае 6 ноября пройдут учения по беспилотной опасности
05 ноября 2025 в 17:46
В ведомстве предупреждают, что мероприятие является запланированным

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Завтра, 6 ноября, на территории Пермского края запланировано проведение командно-штабной тренировки. Она направлена на отработку действий в условиях беспилотной опасности.

«Мероприятие запланированное. Цель — совершенствование алгоритмов передачи сигналов и координации действий должностных лиц», — предупреждает Министерство территориальной безопасности Пермского края в telegram-канале. 

Ранее URA.RU сообщало о том, что режим беспилотной опасности был установлен в регионе в 2 ноября в 11:15. Все оперативные службы были оповещены и находились в полной готовности. Спустя два часа он был снят. 

