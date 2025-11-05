Пермяков предупредили об учениях по беспилотной опасности
В ведомстве предупреждают, что мероприятие является запланированным
Завтра, 6 ноября, на территории Пермского края запланировано проведение командно-штабной тренировки. Она направлена на отработку действий в условиях беспилотной опасности.
«Мероприятие запланированное. Цель — совершенствование алгоритмов передачи сигналов и координации действий должностных лиц», — предупреждает Министерство территориальной безопасности Пермского края в telegram-канале.
Ранее URA.RU сообщало о том, что режим беспилотной опасности был установлен в регионе в 2 ноября в 11:15. Все оперативные службы были оповещены и находились в полной готовности. Спустя два часа он был снят.
