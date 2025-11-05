Евгений Чебатков выступит в Перми в воскресенье Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ближайшие выходные в Перми пройдет для юмористических шоу. На музыкальных сценах выступят звезды шансона и мастера органной музыки. Для любознательных запланирована лекция о советском авангарде в архитектуре, а также открылась новая выставка об Афинской школе. Подробности — в афише URA.RU.

7 ноября

Черный КВН (18+)

Вечером в пятницу любителей взрослого юмора ждут в ДКЖ, где состоится шоу «Черный КВН. Новое и лучшее» (18+). В юмористическом баттле сойдутся самые крутые команды КВН Пермского края и соседних регионов. На сцене участники телевизионных лиг КВН, шоу «Comedy Баттл» сразятся против многократных чемпионов Черного КВН из Перми.

Афинская школа в ЦГК

В пермском Центре городской культуры открылась новая выставка-инсталляция «Афинская школа» художника Романа Сакина. Это мистификация, представляющая авторскую реконструкцию филиала Афинской школы в трех комнатах: учебном классе, столовой и спальне. Подобно Платоновской Академии в Древней Греции школа Романа Сакина предполагает полное погружение студентов в учебный процесс, частью которого становятся не только занятия, но и трапеза, совместный труд, прогулка и даже тихий час.

8 ноября

Вечер органных концертов (6+)

В Органном зале Пермской краевой филармонии в субботу выступят солисты муниципального камерного оркестра Нижнего Новгорода. За орган сядет лауреат международных конкурсов Каллиника Медведева. Они исполнят концерт для органа и струнных №4 Генделя, Концерт для органа и струнных ми-бемоль мажор 8″ Баха, Концерт «Зима» из цикла «Времена года» для скрипки и струнного оркестра 10″ Вивальди и другие произведения.

Шансон парад (6+)

В ДК Гагарина ждут любителей другой музыки. Здесь состоится гала-концерт звезд шансона. На нем выступят Владимир Черняков, Владимир Асмолов, Рада Рай, Ева Амурова, Евгений Синявин, Афина, Александр Грауль и юная певица Есения.

Лекция (12+)

Пермская синематека в молодежном центре «Кристалл» организует бесплатную лекцию «Иван Леонидов и „леонидовщина“: как советский архитектор смог выделиться на фоне других авангардистов». Историк архитектуры Александр Михайлов расскажет об одном из самых радикальных и дальновидных архитекторов советского авангарда. После лекции состоится

9 ноября

Евгений Чебатков (16+)