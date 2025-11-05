Шансон, орган и много юмора ждет пермяков в конце короткой недели. Афиша
Евгений Чебатков выступит в Перми в воскресенье
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Ближайшие выходные в Перми пройдет для юмористических шоу. На музыкальных сценах выступят звезды шансона и мастера органной музыки. Для любознательных запланирована лекция о советском авангарде в архитектуре, а также открылась новая выставка об Афинской школе. Подробности — в афише URA.RU.
7 ноября
Черный КВН (18+)
Вечером в пятницу любителей взрослого юмора ждут в ДКЖ, где состоится шоу «Черный КВН. Новое и лучшее» (18+). В юмористическом баттле сойдутся самые крутые команды КВН Пермского края и соседних регионов. На сцене участники телевизионных лиг КВН, шоу «Comedy Баттл» сразятся против многократных чемпионов Черного КВН из Перми.
Афинская школа в ЦГК
В пермском Центре городской культуры открылась новая выставка-инсталляция «Афинская школа» художника Романа Сакина. Это мистификация, представляющая авторскую реконструкцию филиала Афинской школы в трех комнатах: учебном классе, столовой и спальне. Подобно Платоновской Академии в Древней Греции школа Романа Сакина предполагает полное погружение студентов в учебный процесс, частью которого становятся не только занятия, но и трапеза, совместный труд, прогулка и даже тихий час.
8 ноября
Вечер органных концертов (6+)
В Органном зале Пермской краевой филармонии в субботу выступят солисты муниципального камерного оркестра Нижнего Новгорода. За орган сядет лауреат международных конкурсов Каллиника Медведева. Они исполнят концерт для органа и струнных №4 Генделя, Концерт для органа и струнных ми-бемоль мажор 8″ Баха, Концерт «Зима» из цикла «Времена года» для скрипки и струнного оркестра 10″ Вивальди и другие произведения.
Шансон парад (6+)
В ДК Гагарина ждут любителей другой музыки. Здесь состоится гала-концерт звезд шансона. На нем выступят Владимир Черняков, Владимир Асмолов, Рада Рай, Ева Амурова, Евгений Синявин, Афина, Александр Грауль и юная певица Есения.
Лекция (12+)
Пермская синематека в молодежном центре «Кристалл» организует бесплатную лекцию «Иван Леонидов и „леонидовщина“: как советский архитектор смог выделиться на фоне других авангардистов». Историк архитектуры Александр Михайлов расскажет об одном из самых радикальных и дальновидных архитекторов советского авангарда. После лекции состоится
9 ноября
Евгений Чебатков (16+)
Мастер стендапа Евгений Чебатков выступит в ДК Гагарина в воскресенье. Он презентует свою новую программу «На других берегах»! «Евгений Чебатков — это стендап комик из Казахстана, проживающий в Москве. Его комедия содержит много лингвистического и нетривиального юмора, в сочетании с яркими историям. Евгений не использует в своих выступлениях нецензурную лексику, а также избегает вульгарных тем. Концерт „На других берегах“ посвящён жизненной адаптации и поиску себя в новых реалиях», — говорится в анонсе шоу.
