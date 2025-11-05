Логотип РИА URA.RU
Общество

Агрофирму в Пермском крае оштрафовали за нарушения на складе

06 ноября 2025 в 04:20
Сельхозпредприятие привлечено к ответственности за плохое состояние склада для хранения зерна

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Агрофирму «Победа» в Карагайском муниципальном округе Пермского края привлекли к административной ответственности за грубые нарушения условий хранения зерна на складе. Об этом 5 ноября сообщила пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

«Проведена внеплановая проверка ООО Агрофирма „Победа“, осуществляющего деятельность по выращиванию зерновых культур в Карагайском округе. Выявлено, что складские помещения находятся в неудовлетворительном техническом состоянии: окна не оборудованы рамами с металлическими решетками, двери закрываются не плотно, имеются сквозные проемы в стене», — сказано в сообщении на сайте ведомства.

Сельхозпредприятие оперативно устранило все выявленные недостатки. Компанию привлекли к административной ответственности и вынесли предупреждение.

