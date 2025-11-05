Снег с дождем обрушится на Пермский край

Мокрый снег ожидается в Прикамье Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Снег с дождем накроет Пермский край в четверг, 6 ноября. Об этом сообщает Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Специалисты также предупреждают о возможной гололедице.

«Приближение очередного фронтального раздела принесет ночью умеренные (снег, мокрый снег), днем небольшие, местами умеренные (дождь, мокрый снег) осадки», — сообщает telegram-канал центра. Метеорологи отмечают, что ночью и утром в отдельных районах ожидается отложение мокрого снега на проводах и гололедица на дорогах.