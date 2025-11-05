Когда в Москве и Петербурге выпадет снег: прогноз погоды на ноябрь 2025, приме

Две волны холода подходят к Москве и Петербургу Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Теплую погоду, которая держится в столицах в последние дни, вскоре сменит заметное похолодание. По прогнозу специалистов, температура понизится в два этапа, причем вторая волна холода принесет долгожданный снег. Подробнее о погодных изменениях в обеих столицах на 10-14 ноября URA.RU рассказала ведущая прогностического центра «МЕТЕО» Алена Дублюк — подробнее в материале.

Когда в Москве и Петербурге похолодает: прогноз погоды

Ведущая прогностического центра «МЕТЕО» Алена Дублюк рассказала URA.RU, что нынешнее тепло в столицах продержится недолго. Переломный момент наступит 10-11 ноября, когда придет первая волна похолодания.

«Понижение температуры пройдет в два этапа. Первая волна похолодания накроет нас 10-11 ноября — в эти дни температура понизится от нынешних 9-11 градусов до приблизительно 3-6 градусов тепла», — сообщила синоптик.

Продолжение после рекламы

Хорошая новость для любителей сухой погоды: первая волна похолодания обойдется без существенных осадков. Но москвичи и петербуржцы уже могут перейти на более теплую одежду.

Когда в Москве и Петербурге выпадет снег в ноябре 2025: прогноз

Алена Дублюк — ведущая прогностического центра «МЕТЕО» Фото: Алена Дублюк

Более серьезные погодные перемены ожидаются в середине ноября. Вторая волна холода пройдет в тылу циклонов, которые будут двигаться по северо-востоку Европейской территории России.

«Вторая волна холода ожидает нас 13-14 ноября. 13-го похолодание достигнет Санкт-Петербурга, а 14-го — Москвы. Температура понизится до отрицательных значений: порядка -1, -4 градусов будет и в ночные, и даже в дневные часы», — уточнила Алена Дублюк.

Главное отличие второй волны от первой — осадки. В отличие от предшествующего похолодания, это более серьезное падение температуры будет сопровождаться снегом.

Снег в Москве и Петербурге в ноябре 2025

Однако не стоит рассчитывать на обильные снегопады. По прогнозу метеорологов, снег будет небольшим — в Москве и Санкт-Петербурге выпадет примерно один-полтора сантиметра снега.

«Второе, более серьезное похолодание, когда мы уйдем в минус, будет сопровождаться небольшим снегом. Но именно небольшим: пока и в Москве, и в Санкт-Петербурге выпадет один-полтора сантиметра снега», — рассказала ведущая прогностического центра «МЕТЕО».

Что касается прогнозов за пределами 14 ноября, синоптики предостерегают от излишнего оптимизма. По словам Алены Дублюк, заглядывать слишком далеко в будущее сложно, так как это выходит за рамки уверенной предсказуемости современных методов прогнозирования.

Народные приметы к снегу в ноябре: что говорит погодный фольклор

Кроме научных прогнозов, существуют и народные приметы, связанные с ноябрьским снегом. По народным наблюдениям, ранний снег в ноябре указывает на приближение ранней весны, а снег, выпавший на замерзлую землю, служит добрым знаком и сулит богатый урожай хлеба в новом году.

Особенно внимательно предки следили за определенными датами:

если 8 ноября идет снег, то снежный покров сохранится вплоть до Пасхи

если 20 ноября выпадают снегопады, то вся предстоящая зима будет обильна осадками и снегом

если 28 ноября снег уляжется на землю, не растая, то он не покинет ее вплоть до весеннего тепла