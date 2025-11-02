Полнолуние 5 ноября: на что повлияет самая большая Луна 2025 года

Россияне увидят самую большую Луну в этом году Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

5 ноября россияне увидят самую большую Луну в 2025 году. Она достигнет максимальной яркости и приблизится к Земле на самое короткое расстояние. О том, как лучше наблюдать за этим событием, и о том, какое влияние оказывает это полнолуние на людей — в материале URA.RU.

Когда будет полнолуние в ноябре 2025

Россиян ждет уникальное астрономическое событие — полнолуние 5 ноября 2025 года. Оно наступит в 16:20 по московскому времени. Наблюдать яркий лунный диск можно будет три дня — с вечера 5 ноября до утра 8 ноября.

Что такое Бобровая Луна и суперлуние

Суперлуние произойдет 5 ноября Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Суперлуние — астрономическое явление, при котором фаза полнолуния или новолуния совпадает с перигеем — моментом наибольшего сближения Луны и Земли. По данным «Московского планетария», 5 ноября полная Луна подойдет к Земле на расстояние ближе 362 000 км. Это самое близкое расстояние между нашей планетой и ее спутником в 2025 году. Поэтому специалисты называют ее самой большой Луной в этом периоде.

Продолжение после рекламы

Продлится это явление не более трех дней. Визуально лунный диск будет казаться на 14% больше в диаметре. Его яркость увеличится на 30% по сравнению с обычным полнолунием. В планетарии отметили, что термин «суперлуние» не является научным и впервые появился в 1979 году в журнале гороскопов. С тех пор он прочно вошел в обиход.

Есть у ноябрьского полнолуния еще одно неофициальное название — Бобровая Луна. Так его назвали индейские племена из-за того, что в этом месяце бобры строят плотины и запасают еду.

Что можно и нельзя делать в полнолуние 5 ноября: мнение астролога

В беседе с URA.RU астролог Борис Зак рассказал, что полнолуние 5 ноября произойдет в знаке Тельца. По его словам, мощь этого полнолуния дополнительно усиливается и суперлунием. «Оно происходит при максимальном приближении к Земле. А чем ближе Луна к Земле, тем сильнее ее влияние и на планету в целом, и на людей, и на животных в частности. Так что полнолуние 5 ноября можно назвать самым мощным по влиянию в этом году», — рассказал эксперт.

Он отметил, что в этот период энергию рекомендуется направить на старт новых долгосрочных проектов, занятия спортом и романтическую сферу жизни. Также полнолуние в Тельце очень благоприятно для открытия вкладов, торговли, благотворительности.

«В то же время мощная энергия этого полнолуния влияет и на психику людей. А потому повышается конфликтность, вероятность ссор, стремление к риску. Всего этого стоит избегать. 5 ноября также является неблагоприятным днем для операций, уколов красоты и сдачи крови», — рассказал Борис Зак.

Как суперлуние 5 ноября повлияет на знаки зодиака

Овны

Овнам рекомендуют не рисковать в этот день Фото: URA.RU

Представителям этого знака лучше направить всю энергию на зарабатывание денег. Быстрые деньги для них — залог успеха. Однако астролог рекомендует в этот день не рисковать.

Тельцы

Тельцам астролог советует в этот период заняться изменением своего имиджа. Это в дальнейшем положительно повлияет на развитие деловых и личных вопросов.

Близнецы

Близнецам в этот день могут открыться важные тайны. Благополучно решатся споры со старыми знакомыми. Рекомендуется говорить прямо и не держать невысказанное в себе.

Раки

Ракам это полнолуние сулит успех в общественной деятельности. Астролог советует в этот период больше находиться в обществе. Одиночество и замкнутость могут ухудшить общее состояние.

Львы

Львов в этот период ждет удача Фото: URA.RU

Львам энергия этого суперлуния несет удачу и большие свершения в карьере. Блистайте на работе и проявляйте себя как можно ярче.

Продолжение после рекламы

Девы

Девам полнолуние несет успех в преподавательской сфере, а также в получении основательных знаний, обучении в вузе. Также период благоприятен для наведения порядка в делах и мыслях.

Весы

Весы имеют все шансы удачно вложить средства и разобраться со сложными, тяготящими их вопросами. Нужно использовать момент, чтобы установить личные границы и вернуть доверие в общении с близкими.

Скорпионы

Скорпионам полнолуние несет удачу в налаживании партнерских отношений. Может появиться желание отпустить прошлое. Не нужно сопротивляться переменам, так как они приведут к обновлению.

Стрельцы

Стрельцам важно наметить новые цели Фото: URA.RU

Стрельцов ждет удача в вопросах здоровья и выполнения рабочих обязанностей. Будет шанс проявить себя как исполнительного работника. Важно завершить начатое перед новым стартом, наметить новые цели.

Козероги

Козерогов ждут приятные сюрпризы в романтической сфере. Также успешно это полнолуние будет для тех, кто занимается предпринимательством. Произойдет укрепление позиций на работе.

Водолеи

Водолеям полнолуние несет удачу и благополучие в семье и дома. Личная жизнь станет самой важной сферой. Появится желание разобраться в отношениях с родственниками и друзьями.

Рыбы

У Рыб успешно в период суперлуния удачными будут все поездки и командировки. Хорошо пройдут встречи с братьями, сестрами и соседями. Все конфликтные ситуации будут легко сглаживаться и разрешаться.

Где и как лучше наблюдать за полнолунием 5 ноября