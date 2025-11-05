На какую дичь можно охотиться в Пермском крае в ноябре без угрозы попасть на штраф

Сезон охоты на водоплавающую дичь стартовал в августе и продлится до 21 ноября Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Пермском крае в ноябре разрешена охота на лося кабана, медведя, уток и даже серую ворону. А вот добыча селезня, барсука, бурундука и крота — под запретом. Нарушителям правил охоты грозят штрафы, а незаконная охота может обернуться уголовной ответственностью. О том, где и как охотиться, чтобы не иметь проблем с законом, в материале URA.RU

На кого разрешена охота в ноябре

Охотиться на кабана, лося и медведя в ноябре разрешено Фото: Сергей Русанов

Сезон добычи некоторых видов диких животных, как правило, длится несколько месяцев. К примеру, с 15 сентября по 10 января разрешена охота на лося (все половозрелые группы), указано на сайте министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края. Однако добывать самцов во время гона разрешено лишь с 1 по 30 сентября.

До 30 ноября можно вести охоту на медведя. Срок охоты на водоплавающую, болотно-луговую, степную и полевую дичь истечет 21 ноября. 31 декабря — последний день, когда разрешена добыча боровой дичи и серой вороны. Охотиться на зайца, лису и енотовидную собаку можно в период с 15 сентября по 28 (29) февраля.

Какие штрафы предусмотрены за нарушение правил охоты

За нарушение правил охоты предусмотрена административная ответственность. На граждан накладываются денежные штрафы в размере от пятисот рублей до 4000 рублей. При этом орудие охоты могут конфисковать, а также лишить права охотиться на срок до двух лет. Более серьезная ответственность предусмотрена за незаконную охоту (ст. 258 УК РФ). В случае, если охотник попался на добыче птиц и зверей, охота на которых полностью запрещена, ему может грозить штраф в размере до 500 тысяч рублей. Также нарушение закона наказывается лишением свободы на срок до двух лет.

Нормы добычи дичи

За один день один охотник может добыть не более:

птица: глухарь – 2; тетерев – 4; гуси — 2; уток – 4; вальдшнеп – 6; рябчик – 5.

пушные: заяц – 2; бобр – 3; куниц – 5; енотовидная собака – 3; норка – 5; ондатра – 10.

Где можно охотиться

Сообщать о тех, кто охотится незаконно, можно в пермское минприроды Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Охота разрешена в охотничьих угодьях и охотхозяйствах. Последних в Пермском крае, согласно данным регионального министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, больше двухсот. Ознакомиться с картой охотничьих угодий можно на сайте ведомства.

Куда сообщать о нарушителях