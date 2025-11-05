Пермский депутат от Коми-округа Петров хочет отказаться от мандата раньше срока
Алексей Петров рассматривается в общественную палату Прикамья
Фото: Сергей Русанов © URA.RU
Депутат заксобрания Пермского края Алексей Петров может сложить полномочия раньше срока. Источники URA.RU в политэлитах говорят, что Петров является одной из кандидатур в общественную палату региона. Процесс ее формирования идет сейчас, и для вступления в ряды ОП необходимо отказаться от мандата. Алексей Петров является одним из самых богатых депутатов заксобрания.
«Петров в 2026 году баллотироваться не будет. Но Алексей Алексеевич — человек уважаемый, необходимо оставить его в провластном поле. Один из вариантов — членство в общественной палате. Но для этого придется сложить полномочия», — отметил инсайдер.
Собеседник, близкий к краевым властям, подтвердил, что кандидатура Петрова точно обсуждается. Срок полномочий ОП истекает в начале 2025 года. По закону треть представителей делегирует губернатор, треть — заксобрание, а оставшуюся треть — общественные организации. По какой квоте пойдет Петров, пока неизвестно. Алексей Петров не ответил на звонок корреспондента URA.RU. Ответ пресс-службы администрации губернатора ожидается. Ранее URA.RU сообщало, что вместо Петрова баллотироваться будет его сын, спикер думы Кудымкара Михаил Петров.
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!