Двух жителей Пермского края внесли в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг включил в перечень террористов и экстремистов уроженцев городов Чусовой и Чернушка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Еще двое жителей Прикамья внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. Информация опубликована на сайте ведомства. По данным Росфинмониторинга, речь идет об уроженце Чусового Ильдаре Шаяхметове и уроженце города Чернушка Максиме Яблонском.

«Перечень террористов и экстремистов (включенные): Шаяхметов Ильдар Рудикович, 05.01.1975 года рождения, Чусовой; Яблонский Максим Сергеевич, 19.09.2009 года рождения, Чернушка», — указано на сайте. Ранее в указанный перечень попали трое жителей Пермского Александр Коломов, Виталий Долганов и Иван Леготкин.