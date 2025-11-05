Логотип РИА URA.RU
Двух жителей Пермского края внесли в перечень террористов и экстремистов

05 ноября 2025 в 20:53
Росфинмониторинг включил в перечень террористов и экстремистов уроженцев городов Чусовой и Чернушка

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Еще двое жителей Прикамья внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. Информация опубликована на сайте ведомства. По данным Росфинмониторинга, речь идет об уроженце Чусового Ильдаре Шаяхметове и уроженце города Чернушка Максиме Яблонском.

«Перечень террористов и экстремистов (включенные): Шаяхметов Ильдар Рудикович, 05.01.1975 года рождения, Чусовой; Яблонский Максим Сергеевич, 19.09.2009 года рождения, Чернушка», — указано на сайте. Ранее в указанный перечень попали трое жителей Пермского Александр Коломов, Виталий Долганов и Иван Леготкин.

В отношении Долганова рассматривалось уголовное дело. Следствие посчитало, что он причастен к запрещенному в РФ экстремистскому движению АУЕ* (*»Арестантский уклад един» — признанная экстремистской и запрещенная на территории РФ криминальная субкультура).

