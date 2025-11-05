Стали известны кандидаты, которые поборются за пост главы Барды в Пермском крае

Презентация программ развития муниципалитета от обоих претендентов запланирована на 19 ноября 2025 года. Халиль Алапанов стал и.о. главы Барды в феврале 2019 года. По итогам выборов в ноябре 2020 года он был избран на пост главы муниципального образования сроком на пять лет.