Политика

Стали известны кандидаты, которые поборются за пост главы Барды в Пермском крае

Конкуренцию главе Барды на выборах составит начальник территориального отдела
05 ноября 2025 в 18:21
Презентация программ развития муниципалитета от обоих претендентов запланирована на 19 ноября

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Два претендента поборются за пост главы Бардымского округа. Речь идет о действующем руководителе муниципального образования Халиле Алапанове. 

«Конкуренцию ему составит Раиль Мурсалимов. Он возглавляет Красноярский территориальный отдел Бардымского округа», — сообщает газета «Звезда».

Презентация программ развития муниципалитета от обоих претендентов запланирована на 19 ноября 2025 года. Халиль Алапанов стал и.о. главы Барды в феврале 2019 года. По итогам выборов в ноябре 2020 года он был избран на пост главы муниципального образования сроком на пять лет.

