Пермские общественники требуют починить дорогу и освещение у особой школы

Пермская прокуратура требует благоустроить территорию у школы Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Пермские активисты требуют отремонтировать дорогу и наладить освещение возле школы-интерната для детей с нарушениями зрения по адресу улица Самаркандская, 32. Об этом сообщили представители регионального отделения «Народного Фронта»

«Прокуратура Пермского края внесла представления об устранении нарушений руководителям коммунальных служб и администрации школы-интерната. Покрытие ведущей в школу дороги находится в ненормативном состоянии. Также нынешнее освещение не отвечает требованиям ГОСТ. Руководству „Горсвета“ направлено представление об увеличении числа светильников от улицы Лихвинской до входа в школу», — рассказали в «Народном Фронте», передает «АиФ Прикамье».