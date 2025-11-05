В двух удаленных деревнях Прикамья заработали новые фельдшерские пункты

Местные жители могут получить медпомощь не выезжая в районный центр Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Пермском крае начали работу два фельдшерско-акушерских пункта (ФАП). Они появились в деревне Кляпово Березовского округа и деревне Луговая Нытвенского округа. Новые учреждения оснащены необходимым медицинским оборудованием, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Пермского края.

«Новые ФАПы оснащены всем необходимым медицинским оборудованием и удобной мебелью. Там можно пройти первый этап диспансеризации, сделать прививки, получить направление в районную больницу, а также рецепты на льготные лекарства и лекарственные препараты», — сказано на сайте ведомства. Кроме того, фельдшеры получили возможность проводить телемедицинские консультации с врачами районных больниц, что расширяет доступ сельских жителей к специализированной помощи без необходимости выезда.