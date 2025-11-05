В двух удаленных деревнях Прикамья заработали новые фельдшерские пункты
Местные жители могут получить медпомощь не выезжая в районный центр
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
В Пермском крае начали работу два фельдшерско-акушерских пункта (ФАП). Они появились в деревне Кляпово Березовского округа и деревне Луговая Нытвенского округа. Новые учреждения оснащены необходимым медицинским оборудованием, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Пермского края.
«Новые ФАПы оснащены всем необходимым медицинским оборудованием и удобной мебелью. Там можно пройти первый этап диспансеризации, сделать прививки, получить направление в районную больницу, а также рецепты на льготные лекарства и лекарственные препараты», — сказано на сайте ведомства. Кроме того, фельдшеры получили возможность проводить телемедицинские консультации с врачами районных больниц, что расширяет доступ сельских жителей к специализированной помощи без необходимости выезда.
Открытие двух новых ФАПов — часть масштабной программы развития сельского здравоохранения в Прикамье. За последние пять лет в регионе запустили 196 новых фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий. Министерство планирует продолжить работу: до конца 2025 года намечено открыть еще семь ФАПов и одну врачебную амбулаторию.
