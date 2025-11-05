Путин освободил Герасимова от должности замглавы МЧС
05 ноября 2025 в 18:46
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Президент России освободил Антона Герасимова от должности заместителя руководителя МЧС Соответствующий указ был подписан президентом РФ и опубликован на портале правовых актов.
