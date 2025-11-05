Логотип РИА URA.RU
Путин очно собрал оперативное совещание Совбеза

05 ноября 2025 в 18:51
В Кремле состоялось очное оперативное совещание. Совета безопасности под председательством Путина Президент России Владимир Путин провел в Кремле оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности Российской Федерации в очном формате. Встреча прошла в стенах Кремля, где глава государства собрал ключевых членов Совбеза для обсуждения актуальных вопросов национальной безопасности.

