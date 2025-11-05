Актриса Аглая Тарасова признала вину в суде

Актриса Аглая Тарасова признала свою вину в незаконном ввозе вейпа, содержащего масло каннабиса. В ходе судебного заседания Тарасова заявила о своем раскаянии, назвав произошедшее "серьезной ошибкой". Артистка обратилась к суду с просьбой не ограничивать ее передвижение, сославшись на то, что в сентябре планировала приступить к работе над тремя кинопроектами одновременно и не желала подвести съемочные группы своим отсутствием. Об этом сообщает РИА Новости.