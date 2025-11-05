Путин освободил от должности заместителя главы МЧС РФ
Путин освободил Герасимова от должности замглавы МЧС
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому от должности освобожден замглавы МЧС России Антон Герасимов. Документ об этом размещен на портале правовых актов.
«Освободить Герасимова Антона Андреевича от должности заместителя министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», — сказано в тексте указа. Он опубликован на официальном интернет-портале правовых актов. Приказ начинает действовать с момента его подписания.
Согласно информации, размещенной на официальном сайте МЧС РФ, Герасимов появился на свет в 1985 году в столице России. В 2009 году он завершил обучение в Московском государственном техническом университете имени Н.Э. Баумана. Имеет ученую степень кандидата технических наук и занимает должность доцента кафедры. В период с 2015 по 2020 год занимал пост заместителя министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. 31 января 2023 года получил назначение на должность заместителя министра МЧС России. В его ведении находилась работа департамента информационных технологий и связи.
