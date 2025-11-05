Путин освободил от должности заместителя главы МЧС РФ

«Освободить Герасимова Антона Андреевича от должности заместителя министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», — сказано в тексте указа. Он опубликован на официальном интернет-портале правовых актов. Приказ начинает действовать с момента его подписания.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте МЧС РФ, Герасимов появился на свет в 1985 году в столице России. В 2009 году он завершил обучение в Московском государственном техническом университете имени Н.Э. Баумана. Имеет ученую степень кандидата технических наук и занимает должность доцента кафедры. В период с 2015 по 2020 год занимал пост заместителя министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. 31 января 2023 года получил назначение на должность заместителя министра МЧС России. В его ведении находилась работа департамента информационных технологий и связи.