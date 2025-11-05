Китайские космонавты впервые приготовили барбекю на орбите
Экипажи Шэньжоу 20 и 21 встретились на орбите и приготовили барбекю
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Китайские космонавты впервые в истории приготовили барбекю на борту национальной орбитальной станции «Тяньгун». Экипажи миссий «Шэньчжоу-20» и «Шэньчжоу-21» протестировали новую космическую духовку, созданную специально для приготовления пищи в невесомости. Об этом сообщают китайские СМИ.
«Процесс занял всего 28 минут — заметный прогресс по сравнению с экспериментом на Международной космической станции в 2020 году, когда для выпечки пяти шоколадных печений потребовалось более двух часов», — передает Life. В меню — запеченные куриные крылышки и стейк для командира экипажа «Шэньчжоу-20» Чэнь Дуна.
Экипаж «Шэньчжоу-21» отправился к станции на ракете-носителе «Чанчжэн-2F» в пятницу. На борту корабля находились три космонавта и четыре лабораторные мыши. Сейчас на «Тяньгуне» работают трое членов экипажа миссии «Шэньчжоу-20», которые прилетели туда еще в апреле: командир Чэнь Дун, для которого это третий полет в космос. А также Чэнь Чжунжуй и Ван Цзе, которые первый раз полетели в космос.
Китай приступил к строительству собственной орбитальной станции еще в 2021 году, а завершил основную сборку в ноябре 2022-го. «Тяньгун» имеет Т-образную форму и состоит из базового модуля «Тяньхэ» и двух лабораторных отсеков — «Вэньтянь» и «Мэнтянь». Масса конструкции достигает 69 тонн, а жилое пространство — около 110 кубометров. Станция рассчитана на эксплуатацию минимум до 2038 года и способна одновременно принимать до шести космонавтов во время смены экипажа.
