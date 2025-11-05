Китайские космонавты впервые приготовили барбекю на орбите

Экипажи Шэньжоу 20 и 21 встретились на орбите и приготовили барбекю Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Китайские космонавты впервые в истории приготовили барбекю на борту национальной орбитальной станции «Тяньгун». Экипажи миссий «Шэньчжоу-20» и «Шэньчжоу-21» протестировали новую космическую духовку, созданную специально для приготовления пищи в невесомости. Об этом сообщают китайские СМИ.

«Процесс занял всего 28 минут — заметный прогресс по сравнению с экспериментом на Международной космической станции в 2020 году, когда для выпечки пяти шоколадных печений потребовалось более двух часов», — передает Life. В меню — запеченные куриные крылышки и стейк для командира экипажа «Шэньчжоу-20» Чэнь Дуна.

Экипаж «Шэньчжоу-21» отправился к станции на ракете-носителе «Чанчжэн-2F» в пятницу. На борту корабля находились три космонавта и четыре лабораторные мыши. Сейчас на «Тяньгуне» работают трое членов экипажа миссии «Шэньчжоу-20», которые прилетели туда еще в апреле: командир Чэнь Дун, для которого это третий полет в космос. А также Чэнь Чжунжуй и Ван Цзе, которые первый раз полетели в космос.

