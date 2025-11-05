Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ иностранцев-участников СВО
05 ноября 2025 в 21:58
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Президент России Владимир Путин утвердил временную процедуру предоставления российского гражданства иностранным участникам специальной военной операции. Соответствующий указ находится на портале правовых актов.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал