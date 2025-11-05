Пермское МЧС отчиталось о погибших на пожарах в ноябрьские праздники
В огне погибли два человека
Фото: Размик Закарян © URA.RU
С 1 по 4 ноября 2025 года пожарные ликвидировали в Пермском крае 57 возгораний. В результате были спасены 14 человек. При этом в огне погибли два человека.
«Еще четверо пострадавших получили травмы. Главными факторами, спровоцировавшими возгорания, стали несоблюдение норм установки и использования печного отопления, а также электрического оборудования», — сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю в telegram-канале.
Кроме того, за праздники пожарно-спасательные формирования выезжали на ликвидацию последствий ДТП 30 раз. Зарегистрировано также два инцидента на воде, в результате которых погибли четыре человека.
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!