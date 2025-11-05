Пермское МЧС отчиталось о погибших на пожарах в ноябрьские праздники

В огне погибли два человека Фото: Размик Закарян © URA.RU

С 1 по 4 ноября 2025 года пожарные ликвидировали в Пермском крае 57 возгораний. В результате были спасены 14 человек. При этом в огне погибли два человека.

«Еще четверо пострадавших получили травмы. Главными факторами, спровоцировавшими возгорания, стали несоблюдение норм установки и использования печного отопления, а также электрического оборудования», — сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю в telegram-канале.