Путин высказался о сохранении культуры и русского языка
05 ноября 2025 в 22:27
Президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркнул важность защиты национальной культуры и русского языка, назвав их ключевыми факторами, обеспечивающими единство страны. Об этом он сообщил в Кремле на заседании Совета по межнациональным отношениям.
