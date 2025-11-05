Путин предложил создать комиссию по вопросам межнациональных отношений
05 ноября 2025 в 22:39
Фото: © URA.RU
Глава российского государства Владимир Путин выдвинул предложение о создании специальной правительственной комиссии, которая займется вопросами межнациональных отношений. Об этом он заявил в ходе совета по межнациональным отношениям.
