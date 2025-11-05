Мишустин посвятил Путина в детали разговора с Цзиньпином
Мишустин передал Путину содержание беседы с Си Цзиньпином
Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU
Премьер-министр России Михаил Mишустин передал президенту Владимиру Путину полное содержание своей беседы с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Все содержимое беседы с председателем Си было передано президенту, пересказано», — сказал Песков. Так он ответил на вопрос корреспондента URA.RU.
Встреча Мишустина с Си Цзиньпином состоялась 4 ноября в рамках двухдневного рабочего визита премьера в Китай и включала переговоры в Пекине, а также участие в 30-й регулярной встрече глав правительств двух стран в Ханчжоу, по итогам которой были подписаны совместные документы. Визит следует после майских переговоров лидеров России и Китая в Москве и сентябрьских встреч в Пекине, в ходе которых были приняты решения по укреплению всеобъемлющего партнерства стратегического взаимодействия между странами.
