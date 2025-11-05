Путин поддержал инициативу объявить 2026-й Годом единства народов
05 ноября 2025 в 22:56
Фото: © URA.RU
Президент Российской Федерации Владимир Путин одобрил предложение о том, чтобы объявить 2026 год Годом единства народов России. Глава государства дал соответствующее поручение о подготовке проектов необходимых решений по данному вопросу. Об этом сообщил корреспондент URA.RU.
