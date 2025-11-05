В России снизят число судебных ошибок

От доверия к судам зависит и доверие к государству в целом, отметил президент Владимир Путин Фото: Роман Наумов © URA.RU

Развитие электронного правосудия и использование искусственного интеллекта повысят доверие россиян к судам. Председатель Верховного суда Игорь Краснов на первой после назначения на эту должность встрече с президентом Владимиром Путиным сделал акцент на повышении прозрачности и технологичности судебной системы. У общества есть четкий запрос на справедливость, и назначение нового руководителя ВС — повод для главы государства отреагировать на эти ожидания, объясняет политолог Сергей Маркелов.

«Сегодня мы отмечаем впервые день работника суда. Хочу поздравить вас и всех ваших коллег, работающих в судебной системе, с профессиональным праздником, пожелать вам всего самого доброго и поблагодарить всех тех, кто работает и выполняет такую важнейшую функцию, как защита прав граждан, их интересов в судах нашей страны за эту очень важную, благородную без всякого преувеличения миссию», — сказал Путин.

Игорь Краснов перешел на должность председателя Верховного суда с поста генерального прокурора Фото: Генеральная прокуратура Российской Федерации

Краснов поблагодарил президента за поддержку инициативы о создании профессионального праздника — дня работника суда, который в этом году отмечают впервые. Принятие такого решения говорит о том, что судебная система находится под постоянным вниманием главы государства — это повысит авторитет правосудия и профессии судьи, выразил мнение председатель Верховного суда.

«Я вспоминаю ваши слова, которые были сказаны в 2022 году на Всероссийском съезде судей, когда вы сказали, что суды находятся на Олимпе правовой системы. Безусловно, эти важные слова вдохновляют на дальнейшее развитие, на создание эффективных судебных механизмов», — отметил Краснов.

Суды ведут разъяснительную работу, объясняя гражданам, как и почему принимают те или иные решения, сообщил Краснов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Председатель Верховного суда поделился планами по созданию единого правового пространства и общей судебной практики для всех регионов. Такой, которая будет понятна всем людям независимо от того, в какой части России они живут. Создана рабочая группа, которая готовит предложения по модернизации российского правосудия и судопроизводства, сообщил Краснов.

«Суды используют имеющиеся информационные ресурсы, а также разъясняют людям, почему суды принимают те или иные решения, как они их принимают, на основании чего, то есть аргументированность позиции.

Мы продолжаем развивать электронную систему правосудия для в дальнейшем возможного внедрения генеративного искусственного интеллекта, который поможет исключить противоречия в судебной практике и ошибки», — поделился планами председатель Верховного суда.

Путин акцентировал внимание на том, что на доверии людей к судам в значительной степени основано и их доверие к государству в целом. И пожелал председателю, недавно перешедшему на эту должность с поста генпрокурора, успехов в работе.

Повышение прозрачности и технологичности судебной системы — ответ на общественный запрос на справедливость, который прослеживается довольно четко, комментирует Сергей Маркелов. Чтобы повысить доверие к судам, а значит, и ко всей правовой системе государства, нужно показать, что она находится под контролем, и государство минимизирует возможности судейского произвола и ошибок, говорит политолог.