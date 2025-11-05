В аэропорту Саратова ввели ограничили полеты
06 ноября 2025 в 00:41
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В авиагавани Саратова введены временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов. Ограничительные меры приняты в целях обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
