Путь к соцобъектам стал доступнее: в Прикамье открыли обновленный мост после реконструкции

В Чусовском округе Пермского края завершился капитальный ремонт моста через реку Новиковку, соединяющего рабочий поселок Калино с другими населенными пунктами и городом Чусовым. Работы провели в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба министерства транспорта Прикамья.

«В рамках капремонта соорудили современную железобетонную водопропускную трубу и уложили поверх слои дорожной одежды. Также обустроили тротуар и освещение, систему водоотвода, установили барьерное и перильное ограждение. Обустроили подходы к мосту и остановку общественного транспорта», — говорится в telegram-канале ведомства.