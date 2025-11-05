Логотип РИА URA.RU
Дроны атаковали сразу девять российских регионов

06 ноября 2025 в 02:03
Фото: © URA.RU

Системы ПВО в период с 17:00 до полуночи по мск уничтожили 16 украинских беспилотников самолетного типа. Воздушные цели были уничтожены над территориями Воронежской, Ростовской, Брянской, Волгоградской, Белгородской, Курской, Тульской областей, Краснодарского края и Республики Крым. Об этом сообщили в Минобороны.

