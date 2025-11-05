Дроны атаковали сразу девять российских регионов
06 ноября 2025 в 02:03
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Системы ПВО в период с 17:00 до полуночи по мск уничтожили 16 украинских беспилотников самолетного типа. Воздушные цели были уничтожены над территориями Воронежской, Ростовской, Брянской, Волгоградской, Белгородской, Курской, Тульской областей, Краснодарского края и Республики Крым. Об этом сообщили в Минобороны.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал