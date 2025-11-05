Россия, Иран и Китай провели консультации по иранской ядерной программе

Переговоры по ядерному досье прошли между Россией, Ираном и Китаем Фото: Илья Московец © URA.RU

Россия, Китай и Иран провели консультации по иранской ядерной программе. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Китай, Иран и Россия провели очередной раунд традиционных трехсторонних консультаций по иранскому ядерному досье. Мы сверили часы и скоординировали позиции в преддверии следующей сессии Совета управляющих МАГАТЭ, которая состоится с 19 по 21 ноября», — написал Ульянов в своем telegram-канале.