Россия, Иран и Китай провели консультации по иранской ядерной программе

06 ноября 2025 в 01:58
Переговоры по ядерному досье прошли между Россией, Ираном и Китаем

Фото: Илья Московец © URA.RU

Россия, Китай и Иран провели консультации по иранской ядерной программе. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Китай, Иран и Россия провели очередной раунд традиционных трехсторонних консультаций по иранскому ядерному досье. Мы сверили часы и скоординировали позиции в преддверии следующей сессии Совета управляющих МАГАТЭ, которая состоится с 19 по 21 ноября», — написал Ульянов в своем telegram-канале.

Трехсторонние консультации России, Китая и Ирана проводятся на фоне обострения ситуации вокруг иранской ядерной программы. Европейские страны предпринимают попытки восстановить санкции Совета Безопасности ООН против Тегерана, однако Россия и Китай считают, что все ограничения по ядерному досье прекратили действие со сроком истечения Совместного всеобъемлющего плана действий, и выступают против давления на Иран как суверенную страну.

