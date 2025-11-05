Трамп поведал детали разговора с Путиным об окончании украинского конфликта

Трамп поделился разговором с Путиным Фото: Official White House / Andrea Hanks

Президент США Дональд Трамп сообщил, что глава России Владимир Путин рассказал ему о попытках Москвы урегулировать конфликт на Украине на протяжении десяти лет. Об этом американский лидер заявил на Американском бизнес-форуме.

«Президент Путин. Я разговаривал с ним две недели назад. Он сказал, что мы пытаемся урегулировать конфликт уже 10 лет, но не смогли», — сообщил Трамп на форуме, передает РИА Новости.