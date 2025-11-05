Трамп поведал детали разговора с Путиным об окончании украинского конфликта
Трамп поделился разговором с Путиным
Фото: Official White House / Andrea Hanks
Президент США Дональд Трамп сообщил, что глава России Владимир Путин рассказал ему о попытках Москвы урегулировать конфликт на Украине на протяжении десяти лет. Об этом американский лидер заявил на Американском бизнес-форуме.
«Президент Путин. Я разговаривал с ним две недели назад. Он сказал, что мы пытаемся урегулировать конфликт уже 10 лет, но не смогли», — сообщил Трамп на форуме, передает РИА Новости.
Ранее, Трамп уже заявлял, что конфликт на Украине будет урегулирован, поскольку оба лидера — Путин и Зеленский — заинтересованы в его разрешении. Трамп также проводил встречи как с Путиным, так и с Зеленским, обсуждая возможные пути завершения конфликта.
