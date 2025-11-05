Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Политика

Трамп поведал детали разговора с Путиным об окончании украинского конфликта

Трамп: Путин рассказал о 10-летних попытках урегулировать кризис на Украине
06 ноября 2025 в 02:03
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Трамп поделился разговором с Путиным

Трамп поделился разговором с Путиным

Фото: Official White House / Andrea Hanks

Президент США Дональд Трамп сообщил, что глава России Владимир Путин рассказал ему о попытках Москвы урегулировать конфликт на Украине на протяжении десяти лет. Об этом американский лидер заявил на Американском бизнес-форуме.

«Президент Путин. Я разговаривал с ним две недели назад. Он сказал, что мы пытаемся урегулировать конфликт уже 10 лет, но не смогли», — сообщил Трамп на форуме, передает РИА Новости. 

Ранее, Трамп уже заявлял, что конфликт на Украине будет урегулирован, поскольку оба лидера — Путин и Зеленский — заинтересованы в его разрешении. Трамп также проводил встречи как с Путиным, так и с Зеленским, обсуждая возможные пути завершения конфликта.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал