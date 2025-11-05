Российские военные остановили попытку ВСУ прорваться к реке южнее Купянска-Узлового Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Купянск — это один из крупнейших городов Харьковской области. Город раскинулся на берегах реки Оскол и занимает территорию 33,4 квадратных километра. В годы Великой Отечественной войны Купянск получил неофициальное название третьей столицы Украины. Российские войска продолжают сжимать кольцо вокруг украинских подразделений в этом стратегически важном населенном пункте. Ситуация для украинских военных становится критической с каждым днем. Подробнее об обстановке в Купянске — в материале URA.RU.

Тактическая обстановка вокруг города

Российские подразделения пресекли две попытки контратак со стороны ВСУ Фото: Сергей Русанов © URA.RU

За последние сутки в районе Купянска, согласно данным Минобороны РФ, было уничтожено до 55 украинских военнослужащих и шесть единиц техники, включая американский бронеавтомобиль HMMWV. Российские подразделения пресекли две попытки контратак со стороны ВСУ.

Река Оскол стала важным географическим рубежом в этом районе. Российские военные остановили попытку украинских войск прорваться к реке южнее Купянска-Узлового. Контроль над переправами через Оскол фактически блокирует украинские подразделения на левом берегу, лишая их возможности получать подкрепление и снабжение традиционными способами.

Продолжение после рекламы

Ожесточенные бои на купянском направлении

Российские подразделения демонстрируют продвижение в районах Фиголевки и Каменки Фото: Сергей Русанов © URA.RU

На купянском направлении продолжаются интенсивные боевые действия, где украинские формирования предпринимают контратаки, которые, по данным российской стороны, не приносят успеха и приводят к значительным потерям. Российская авиация наносит удары по позициям противника, в частности в районе Великой Шапковки, где уничтожаются пункты временной дислокации подразделений ВСУ.

Российские подразделения демонстрируют продвижение в районах Фиголевки и Каменки, где продолжают улучшать свои тактические позиции. Системное применение авиации и артиллерии позволяет разрушать оборонительные рубежи противника и методично продвигаться вперед, несмотря на сопротивление украинских сил.

Борьба с беспилотниками снабжения

Было уничтожено 16 украинских дронов типа R18 (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

Военнослужащие группировки войск «Запад» ведут активную борьбу с беспилотниками украинских войск, которые используются для снабжения боеприпасами и питанием блокированных в районе Купянска бойцов. Минобороны России сообщило, что силами постов воздушного наблюдения и мобильных огневых групп было уничтожено 16 украинских дронов типа R18.

Использование беспилотников для снабжения окруженных подразделений стало вынужденной мерой украинского командования в условиях, когда традиционные пути доставки грузов оказались перекрыты. Однако эффективная работа российских средств ПВО и мобильных огневых групп существенно затрудняет эту задачу.

Сдача украинских военнослужащих в плен

Используя инструкции из российских листовок, военнослужащие ВСУ сдаются в плен Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Украинские военнослужащие продолжают сдаваться в плен в районе Купянска подразделениям группировки российских войск «Запад». Один из пленных бойцов рассказал о тяжелой ситуации, в которой оказались мобилизованные военнослужащие ВСУ. «Мы не ели толком уже несколько дней и не спали, так как ваши солдаты были уже по всему городу. Рации сели, БК и провизия закончилась. И тогда мы решили сдаваться» — говорится в заявлении пленного военнослужащего 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ Романа Крутько. Видео с записью его слов распространило Минобороны России.

По словам Крутько, он был мобилизован территориальным центром комплектования и уже через неделю оказался на передовой без надлежащей подготовки. Командование ВСУ, по его утверждениям, угрожало расстрелом за попытку отступления.

Используя инструкции из российских листовок, группа военнослужащих ВСУ под белым флагом сдалась в плен. Бойцы отметили гуманное отношение со стороны российских военных и выразили благодарность за сохранение жизни. Военнопленный Алексей Виндер также сообщил о бедственном положении украинских военных, находящихся под Купянском.

Продолжение после рекламы

Потери командного состава украинских войск

Был ликвидирован заместитель командира 14-й механизированной бригады ВСУ Фото: U.S. Army / Staff Sgt. Elizabeth Tarr

В Харьковской области был ликвидирован один из командиров украинского спецназа «Дозор». Об этом сообщили в российских силовых структурах. Военнослужащий занимал командирскую должность в подразделении, действующем в приграничной зоне. По данным источников, в составе спецназа «Дозор» десятого погранотряда на командирских должностях боевые задачи выполняют офицеры, не завершившие до конца программу обучения в вузах.

Российские военные также нанесли удар FPV-дроном по бронированной машине в Купянске, в результате которого был ликвидирован заместитель командира 14-й механизированной бригады ВСУ. Украинское командование не распространяет информацию об этом инциденте.

Попытки деблокирования окруженных подразделений

ВС РФ остановили попытку ВСУ прорваться к реке Оскол Фото: 45th Infantry Brigade / Sgt. Anthony Jones

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский направил в район Купянска свежесформированное подразделение, которое завершило подготовку во Львове. Новой части поставлена задача деблокировать украинские подразделения, оказавшиеся в окружении на левом берегу реки Оскол.

Однако российские военные остановили попытку украинских войск прорваться к реке Оскол южнее Купянска-Узлового, сообщили в Минобороны РФ. За минувшие сутки в районе Купянска потери ВСУ составили до 50 военнослужащих. Попытка прорыва была пресечена подразделениями российской армии в ходе боевых действий на этом участке фронта.

Контроль над городской территорией