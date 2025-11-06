Аэропорт Нижнекамска закрыт для полетов
06 ноября 2025 в 07:51
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Аэропорт Нижнекамска временно не принимает и не выпускает самолеты. В регионе введен план "Ковер". Об этом сообщает Росавиация. Ограничение в авиагавани введены ради безопасности полетов, отметили в ведомстве.
