В ульяновском аэропорту массово задерживаются рейсы из-за беспилотной опасности
В аэропорту Ульяновска задерживаются рейсы
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
В аэропорту Ульяновска задерживаются четыре рейса из-за введения режима ограничений, связанного с беспилотной опасностью. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта.
Задержаны рейсы A4 6135 Нижнекамск (Бегишево) — Ульяновск, A4 6136 Ульяновск — Минеральные Воды, FV 6075 Москва (Шереметьево) — Ульяновск и FV 6076 Ульяновск — Москва (Шереметьево), следует из информации на онлайн-табло аэропорта. Ранее сообщалось о введении в аэропорту ограничений на прием и выпуск самолетов.
Аналогичные меры безопасности были введены в аэропортах Самары, Иваново, Волгограда, Саратова, Пензы, Ярославля, Краснодара, Владикавказа и Грозного. Также ограничения действуют в аэропортах Нижнекамска, Оренбурга и Уфы.
Материал из сюжета:Украинские атаки по российским регионам
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.