Еще два аэропорта приостановили свою работу
План «Ковер» ввели в аэропортах Оренбурга и Уфы
В аэропортах Оренбурга и Уфы введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко.
«Введены <...> ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — заявил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале. Он уточнил, что меры носят временный характер и необходимы для обеспечения безопасности полетов.
ВСУ почти ежедневно предпринимают попытки ударить по объектам на территории РФ при помощи ракет или БПЛА. Российские системы ПВО продолжают отражать регулярные атаки противника.
Ранее, подобные меры были приняты в аэропортах Самары, Иваново, Волгоград, Саратов, Пенза, Ульяновск, Ярославль, Краснодар, Владикавказ и Грозный. Кроме того, ограничения ввели в Нижнекамске, передает RT.
