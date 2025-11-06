Логотип РИА URA.RU
В ЯНАО приставы препятствовали выплате алиментов несовершеннолетнему

В Надыме судебные приставы 13 раз незаконно прекращали дело о выплате алиментов
06 ноября 2025 в 09:49
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ЯНАО суд удовлетворил иск прокуратуры и признал незаконными действия начальника отдела судебных приставов по городу Надыму и Надымскому району УФССП России по Ямало-Ненецкому автономному округу. Об этом сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

«В период с 2022 года по 2025 год судебными приставами-исполнителями исполнительное производство по взысканию алиментов на ребенка незаконно оканчивалось 13 раз», — сообщили на сайте надзорного ведомства. Из-за действий приставов несовершеннолетний не получал денежные выплаты своевременно и в полном объеме.

Суд обязал судебного пристава произвести перерасчет алиментов с момента возбуждения исполнительного производства по настоящее время. Надымский городской прокурор направил иск после того, как в ходе проверки были установлены систематические нарушения прав несовершеннолетнего на получение алиментных выплат. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.

