Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Росфинмониторинг включил юношу из ЯНАО в список экстремистов

06 ноября 2025 в 08:30
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
18-летний юноша из Ноябрьска внесен в список экстремистов

18-летний юноша из Ноябрьска внесен в список экстремистов

Фото: Илья Московец © URA.RU

В обновленный список Росфинмониторинга в качестве лица, причастного к экстремистской деятельности или терроризму попал 17-летний Михаил Акимушкин* из Ноябрьска. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Юноша из Ноябрьска включен в список экстремистов

Фото: сайт Росфинмониторинга -https://www.fedsfm.ru/documents/terr-list

«В перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму внесен Михаил Алексеевич Акимушкин, 2007 года рождения, город Ноябрьск», — сообщается на сайте Росфинмониторинга. Он включен в список как физическое лицо.

 Ранее URA.RU рассказало, что в Ноябрьске подростки сожгли вертолет. В совершении поджога подозревались несовершеннолетние. Кроме того, сообщалось о завершении расследования уголовных дел, связанных с данным происшествием. По данному делу осужден сотрудник транспортной компании.

Продолжение после рекламы

*Михаил Акимушкин внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторингом.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал