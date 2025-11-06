Ямальцы поделились факторами, которые вдохновляют и мотивируют на работе

Помимо денег, ямальцы ценят атмосферу в коллективе (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Самым ведущим фактором, мотивирующим ямальцев в работе является зарплата. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса по поиску работы Superjob.

«Главным источником вдохновения в работе для ямальцев ожидаемо является зарплата (20% опрошенных). На втором месте — достижение целей и результатов (13%)» — отметили специалисты. Благоприятную атмосферу в коллективе и коллег отметили 9% опрошенных.

По 5% респондентов отметили в качестве источника вдохновения сам рабочий процесс и взаимодействие с людьми. Возможность приносить пользу обществу, условия для профессионального роста или решение нестандартных задач назвали мотивирующими факторами 4% опрошенных. Еще 2% участников исследования указали, что занимаются делом, которое им по душе. 1% выразили благодарность работодателю за возможности самореализации. Лишь 10% респондентов заявили об отсутствии каких-либо вдохновляющих факторов в своей работе.

Продолжение после рекламы