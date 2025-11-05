Новый прожиточный минимум, уличный травматизм и ледовая дорога по Оби: события на Ямале 5 ноября
Прожиточный минимум на Ямале - самый высокий в УФО
На Ямале с 1 января 2026 года изменится величина прожиточного минимума. Она будет самой высокой в УФО. Между тем, ямальцы интересуются, когда откроется ледовая дорога по Оби между Салехардом и Лабытнанги. Метеоролог Артем Кошкин представил свой прогноз по ситуации на переправе. Об этих и других событиях в ЯНАО — в подборке URA.RU.
В ЯНАО скоро изменится величина прожиточного минимума
В ЯНАО с 1 января 2026 года меняется величина прожиточного минимума. На душу населения ее размер установлен в пределах 25,9 тысячи рублей, для трудоспособного населения — 28,2 тысячи рублей, для пенсионеров — 22,3 тысячи рублей.
Ледовая дорога на Оби в ЯНАО откроется при температуре ниже 15 градусов
Автомобильное движение между Салехардом и Лабытнанги (ЯНАО) по льду реки Оби начнется только после установления стабильных морозов. Для безопасного проезда транспорта необходимо, чтобы температура воздуха держалась на уровне минус 15 градусов по Цельсию и ниже в течение нескольких дней подряд, рассказал Артем Кошкин в ходе пресс-конференции.
На Ямале все чаще травмируются пешеходы
В Салехарде зафиксирован массовый травматизм жителей из-за гололедицы. За три дня в больницу обратились 139 человек, включая 50 детей.
Ямальцы — в лидерах по доступности ипотеки
Ямал занял второе место в России по доступности ипотеки для семейного бюджета. Средний платеж по кредиту на жилье в регионе выходит 28% от общей зарплаты двух работающих человек.
В ЯНАО самые высокие зарплаты в подработке у курьеров и комплектовщиков
Жители региона все чаще рассматривают подработку как возможность увеличить доход, сохраняя при этом гибкий график и возможность совмещения с основной деятельностью. О самых актуальных вакансиях для подработки URA.RU рассказали аналитики «Авито Работы».
В ЯНАО новогодние подарки получат не все дети
В муниципалитетах Ямала новогодние подарки в детских садах и школах будут дарить не всем ребятам. Бюджетные средства потратят только на детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Билет на вертолетный рейс Салехард — Лабытнанги обойдется в 1420 рублей со скидкой
Со 2 ноября в ЯНАО стартовали воздушные перевозки на переправе между Салехардом и Лабытнанги. Вертолетное сообщение — традиционный способ переправы через Обь в период межсезонья. О том сколько сейчас стоит билет на вертолет и насколько выросла цена на багаж, читайте в материале URA.RU.
