Новый прожиточный минимум, уличный травматизм и ледовая дорога по Оби: события на Ямале 5 ноября

Прожиточный минимум на Ямале - самый высокий в УФО Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На Ямале с 1 января 2026 года изменится величина прожиточного минимума. Она будет самой высокой в УФО. Между тем, ямальцы интересуются, когда откроется ледовая дорога по Оби между Салехардом и Лабытнанги. Метеоролог Артем Кошкин представил свой прогноз по ситуации на переправе. Об этих и других событиях в ЯНАО — в подборке URA.RU.

В ЯНАО скоро изменится величина прожиточного минимума

В ЯНАО с 1 января 2026 года меняется величина прожиточного минимума. На душу населения ее размер установлен в пределах 25,9 тысячи рублей, для трудоспособного населения — 28,2 тысячи рублей, для пенсионеров — 22,3 тысячи рублей.

Ледовая дорога на Оби в ЯНАО откроется при температуре ниже 15 градусов

Автомобильное движение между Салехардом и Лабытнанги (ЯНАО) по льду реки Оби начнется только после установления стабильных морозов. Для безопасного проезда транспорта необходимо, чтобы температура воздуха держалась на уровне минус 15 градусов по Цельсию и ниже в течение нескольких дней подряд, рассказал Артем Кошкин в ходе пресс-конференции.

На Ямале все чаще травмируются пешеходы

В Салехарде зафиксирован массовый травматизм жителей из-за гололедицы. За три дня в больницу обратились 139 человек, включая 50 детей.

Ямальцы — в лидерах по доступности ипотеки

Ямал занял второе место в России по доступности ипотеки для семейного бюджета. Средний платеж по кредиту на жилье в регионе выходит 28% от общей зарплаты двух работающих человек.

В ЯНАО самые высокие зарплаты в подработке у курьеров и комплектовщиков

Жители региона все чаще рассматривают подработку как возможность увеличить доход, сохраняя при этом гибкий график и возможность совмещения с основной деятельностью. О самых актуальных вакансиях для подработки URA.RU рассказали аналитики «Авито Работы».

В ЯНАО новогодние подарки получат не все дети

В муниципалитетах Ямала новогодние подарки в детских садах и школах будут дарить не всем ребятам. Бюджетные средства потратят только на детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Билет на вертолетный рейс Салехард — Лабытнанги обойдется в 1420 рублей со скидкой