На закрытой переправе Салехард — Лабытнанги начались первые проверки судов. Фото
При первой проверке нарушений не было выявлено
Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU
На закрытой паромной переправе между Салехардом и Лабытнанги инспекторы ГИМС провели первое патрулирование. Они проверили документы у судоводителей и провели беседы с гражданами об опасности выхода на неокрепший лед. Об этом сообщает пресс-служба МЧС ЯНАО в telegram-канале.
«Сегодня сотрудники Центра ГИМС провели первое патрулирование на паромной переправе между городами Салехард и Лабытнанги, после ее закрытия. В рамках профилактического рейда инспекторы проверили документы у судоводителей», — пишут в посте.
Нарушений не было обнаружено. Все судоводители имели при себе необходимые разрешения.
Первое патрулирование на паромной переправе
Фото: telegram-канал МЧС ЯНАО
Напомним, что переправа Салехард — Лабытнанги официально закрылась в полночь с 1 на 2 ноября. В этом году дата закрытия совпала с прошлогодней. До введения ледовой переправы пассажиров между городами будут перевозить на вертолетах и судах на воздушной подушке.
