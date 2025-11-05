При первой проверке нарушений не было выявлено Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

На закрытой паромной переправе между Салехардом и Лабытнанги инспекторы ГИМС провели первое патрулирование. Они проверили документы у судоводителей и провели беседы с гражданами об опасности выхода на неокрепший лед. Об этом сообщает пресс-служба МЧС ЯНАО в telegram-канале.

«Сегодня сотрудники Центра ГИМС провели первое патрулирование на паромной переправе между городами Салехард и Лабытнанги, после ее закрытия. В рамках профилактического рейда инспекторы проверили документы у судоводителей», — пишут в посте.

Нарушений не было обнаружено. Все судоводители имели при себе необходимые разрешения.









1/3 Первое патрулирование на паромной переправе Фото: telegram-канал МЧС ЯНАО