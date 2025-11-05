Логотип РИА URA.RU
Общество

Транспорт

На закрытой переправе Салехард — Лабытнанги начались первые проверки судов. Фото

06 ноября 2025 в 00:43
При первой проверке нарушений не было выявлено

Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

На закрытой паромной переправе между Салехардом и Лабытнанги инспекторы ГИМС провели первое патрулирование. Они проверили документы у судоводителей и провели беседы с гражданами об опасности выхода на неокрепший лед. Об этом сообщает пресс-служба МЧС ЯНАО в telegram-канале.

«Сегодня сотрудники Центра ГИМС провели первое патрулирование на паромной переправе между городами Салехард и Лабытнанги, после ее закрытия. В рамках профилактического рейда инспекторы проверили документы у судоводителей», — пишут в посте.

Нарушений не было обнаружено. Все судоводители имели при себе необходимые разрешения.

Первое патрулирование на паромной переправе

Фото: telegram-канал МЧС ЯНАО

Напомним, что переправа Салехард — Лабытнанги официально закрылась в полночь с 1 на 2 ноября. В этом году дата закрытия совпала с прошлогодней. До введения ледовой переправы пассажиров между городами будут перевозить на вертолетах и судах на воздушной подушке.

