Происшествия

Пожары

Крупный пожар в Лабытнанги: ночью загорелся частный дом. Фото

В Лабытнанги продолжается тушение крупного пожара частного дома
06 ноября 2025 в 03:48
Горит площадь порядка 100 квадратных метров

Горит площадь порядка 100 квадратных метров

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Лабытнанги (ЯНАО) в ночь 6 ноября произошел крупный пожар. В частном доме на переулке Васильковом горит 100 квадратных метров. Об этом сообщают в telegram-канале МЧС ЯНАО.

«В 01 час 48 минут в пожарно-спасательную часть города Лабытнанги поступило сообщение о пожаре по адресу переулок Васильковый, дом 3, одноэтажный (частный) жилой дом. По прибытию пожарно-спасательных подразделений наблюдается горение по всей площади 100 квадратных метров», — пишет пресс-служба.

По предварительным данным, один человек смог самостоятельно эвакуироваться. Информация о пострадавших и погибших не поступала. Тушение пожара продолжается.

Пожар в Лабытнанги, переулок Васильковый, дом 3

Фото: telegram-канал МЧС ЯНАО

Ранее URA.RU писало, что в Лабытнанги (ЯНАО) на улице Строителей произошло возгорание в многоквартирном жилом доме. Пострадавших и погибших нет.

