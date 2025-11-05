Крупный пожар в Лабытнанги: ночью загорелся частный дом. Фото
Горит площадь порядка 100 квадратных метров
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Лабытнанги (ЯНАО) в ночь 6 ноября произошел крупный пожар. В частном доме на переулке Васильковом горит 100 квадратных метров. Об этом сообщают в telegram-канале МЧС ЯНАО.
«В 01 час 48 минут в пожарно-спасательную часть города Лабытнанги поступило сообщение о пожаре по адресу переулок Васильковый, дом 3, одноэтажный (частный) жилой дом. По прибытию пожарно-спасательных подразделений наблюдается горение по всей площади 100 квадратных метров», — пишет пресс-служба.
По предварительным данным, один человек смог самостоятельно эвакуироваться. Информация о пострадавших и погибших не поступала. Тушение пожара продолжается.
Пожар в Лабытнанги, переулок Васильковый, дом 3
Фото: telegram-канал МЧС ЯНАО
Ранее URA.RU писало, что в Лабытнанги (ЯНАО) на улице Строителей произошло возгорание в многоквартирном жилом доме. Пострадавших и погибших нет.
