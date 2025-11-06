Домашняя собака напала на ребенка в подъезде дома в ЯНАО

Хозяйка домашней собаки заплатит компенсацию мальчику за укус питомцем Фото: Размик Закарян © URA.RU

В поселке Тазовский (ЯНАО) домашняя собака укусила в руку 12-летнего мальчика. Потерпевшему выплатят 15 тысяч рублей в качестве моральной компенсации, решение суда имеется в распоряжении URA.RU.

«В ходе проверки по материалу установлено, что [несовершеннолетний] пошел на улицу, выходя из дома его укусила собака в область верхней трети предплечья правой руки. Опрошенная пояснила, что у нее имеется собака по кличке Чак, с большими висячими ушами», — сообщается в решении суда.

Ответчица взяла собаку на работу, но по ее словам, пес от нее убежал. Вечером она нашла собаку в подъезде, а позже она узнала, что пес укусил ребенка. Она поясняла, что ранее Чак в агрессивном поведении замечен не был, а команды «фас» не знает.

