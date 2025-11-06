Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Капитан полиции из ЯНАО борется за звание лучшего участкового в России

Старший участковый из Салехарда вышел в финал конкурса «Народный участковый»
06 ноября 2025 в 12:24
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Участковый из Салехарда представит Ямал на всероссийском конкурсе (архивное фото)

Участковый из Салехарда представит Ямал на всероссийском конкурсе (архивное фото)

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Капитан полиции из Салехарда представляет Ямало-Ненецкий автономный округ на финале Всероссийского конкурса «Народный участковый». Об этом сообщили в пресс-службе департамента региональной безопасности ЯНАО.

«В период с 1 по 10 ноября 2025 года проводится финальный этап Всероссийского конкурса „Народный участковый“, в котором принимает участие только один участковый уполномоченный полиции от каждого субъекта Российской Федерации, ставший победителем в своем регионе», — говорится в официальном telegram-канале департамента. Ямал на конкурсе представит старший участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Салехарду Дмитрий Борисенко.

Конкурс на лучшего участкового РФ проходит в три этапа. На заключительном будет проходить онлайн-голосование, на площадке издательского дома «Комсомольская правда».

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал