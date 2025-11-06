Капитан полиции из ЯНАО борется за звание лучшего участкового в России

Участковый из Салехарда представит Ямал на всероссийском конкурсе (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Капитан полиции из Салехарда представляет Ямало-Ненецкий автономный округ на финале Всероссийского конкурса «Народный участковый». Об этом сообщили в пресс-службе департамента региональной безопасности ЯНАО.

«В период с 1 по 10 ноября 2025 года проводится финальный этап Всероссийского конкурса „Народный участковый“, в котором принимает участие только один участковый уполномоченный полиции от каждого субъекта Российской Федерации, ставший победителем в своем регионе», — говорится в официальном telegram-канале департамента. Ямал на конкурсе представит старший участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Салехарду Дмитрий Борисенко.