Капитан полиции из ЯНАО борется за звание лучшего участкового в России
Участковый из Салехарда представит Ямал на всероссийском конкурсе (архивное фото)
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Капитан полиции из Салехарда представляет Ямало-Ненецкий автономный округ на финале Всероссийского конкурса «Народный участковый». Об этом сообщили в пресс-службе департамента региональной безопасности ЯНАО.
«В период с 1 по 10 ноября 2025 года проводится финальный этап Всероссийского конкурса „Народный участковый“, в котором принимает участие только один участковый уполномоченный полиции от каждого субъекта Российской Федерации, ставший победителем в своем регионе», — говорится в официальном telegram-канале департамента. Ямал на конкурсе представит старший участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Салехарду Дмитрий Борисенко.
Конкурс на лучшего участкового РФ проходит в три этапа. На заключительном будет проходить онлайн-голосование, на площадке издательского дома «Комсомольская правда».
